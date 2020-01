Cidades Cerca de 200 Kg de maconha são apreendidos em Rio Verde Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que fez a abordagem, o adolescente, de 17 anos, que dirigia o carro e o passageiro de 24, levavam a droga para Goiânia

Cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidos no porta-malas de um carro que passava pela BR-060, em Rio Verde, no Sudoeste goiano, durante a manhã deste sábado (18). O morotista do veículo tentou fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e quando foi alcançado, confessou que estava traficando a droga. De acordo com a PRF, o condutor do carro ...