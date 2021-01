Cidades Cerca de 20 pessoas participaram de protesto em defesa de padre Robson, em Trindade O grupo levava faixas defendendo a inocência do padre, que era investigado pelo Ministério Público de Goiás por desvio de recursos da Associação Filhos do Pai Eterno

Cerca de 20 pessoas participaram de um protesto em defesa do padre Robson de Oliveira, em frente à Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, na manhã deste sábado (23). O grupo levava faixas defendendo a inocência do padre, que era investigado pelo Ministério Público de Goiás por desvio de recursos da Associação Filhos do Pai Eterno. Eles defendem que o religi...