Cidades Cerca de 20 mil famílias estão sem água em Senador Canedo após queda de reservatório Sistema foi inaugurado em 2017 e era responsável pelo abastecimento de 18 bairros, segundo diretor operacional da Sanesc

A queda de um reservatório em Senador Canedo deixou 20 mil pessoas sem abastecimento de água nesta quinta-feira (8). O prefeito da cidade, Fernando Pellozo, disse que o objetivo é restabelecer o abastecimento em até 24 horas. A Polícia Científica realiza uma perícia no local para identificar as causas do desabamento. Também estão no local o Conselho Regional de Engenharia e...