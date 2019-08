Cidades Cerca de 120 casas seguem sem energia após batida entre caminhão e ônibus em Goiânia Colisão matou um homem de 29 anos e deixou 15 pessoas feridas

Aproximadamente 120 casas do Setor Jardim Presidente, em Goiânia, estão sem energia elétrica, desde a tarde desta quinta-feira (8), por conta da batida entre um ônibus do transporte coletivo e uma carreta que resultou na morte de um jovem de 29 anos e deixou outras 15 pessoas feridas. Por causa do acidente alguns postes foram derrubados. Uma equipe da Enel está n...