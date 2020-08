Cidades Cerca de 100 veículos são queimados durante incêndio em empresa de Aparecida Ainda não se sabe se o fogo começou por queimadas na vegetação próxima ou por algum problema na fiação elétrica

Cerca de 100 veículos foram queimados durante um incêndio no pátio de uma empresa de leilões, no bairro Expansul, em Aparecida de Goiânia. No local, havia 2.400 veículos, quando o fogo começou por volta de 23h de quinta-feira (20), e foi controlado às 4h30 desta sexta-feira (21). O Corpo de Bombeiros ainda faz o rescaldo no local, que é pra garantir que nã...