Cidades Cerca de 100 mil devem fazer recadastramento no Ipasgo Um em cada seis conveniados do instituto deve ser chamado para verificação de informações. Anúncio ocorre em meio a investigação sobre supostas fraudes em pagamentos

Cerca de 100 mil usuários do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo), o equivalente a quase um sexto do total de conveniados, tiveram seus cadastros avaliados como suspeitos e deverão ser chamados a passar por um recadastramento. A direção do instituto ainda afirma que todos os contratos com credenciados serão revistos. As medidas são anunciadas ...