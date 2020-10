Estudantes da terceira série do ensino médio da rede pública do estado de Goiás ganham reforço para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano. É que o Centro Universitário Alves Farias abriu 3.000 vagas para o 'Preparatório solidário', uma forma, de também apoiar "o desenvolvimento regional e nacional" dos jovens.

De acordo com a instituição, o quantitativo foi estipulado para garantir o acesso ao curso pelo máximo de estudantes possível "sem que haja prejuízo no processo de ensino-aprendizagem". Desta forma, "garantindo uma capacitação de qualidade e que, de fato, prepare o estudante para alcançar as melhores colocações".

As vagas serão destinadas para jovens das seguintes cidades:

- Goiânia

- Aparecida de Goiânia

- Trindade

- Senador Canedo

- Inhumas

- Bela vista de Goiás

- Nerópolis

- Bonfinópolis

- Brazabrantes

- Terezópolis de Goiás

- Santo Antônio de Goiás

- Nova Veneza

- Hidrolândia

- Guapó

- Goianira

- Goianápolis

- Caturaí

- Caldazinha

- Aragoiânia.

Como funciona?

As aulas serão realizas remotamente de segunda a sexta, por meio de transmissões feitas ao vivo na plataforma Zoom, que permite a participação estável e simultânea de até 3.000 pessoas.

Serão dois meses de projeto, com aulas no período vespertino. Os participantes que concluírem o preparatório com 75% ou mais de presença recebem um certificado de participação emitido pela instituição.

As inscrições estão abertas até o dia 15 de outubro. As aulas têm início no dia 11 de novembro e ocorrem até 18 de dezembro (2 meses).

A carga horária será de 5 aulas de 50 minutos por dia, com ‘aulões’ de reforço de 11 a 15 de janeiro.



Vale lembrar que o Exame Nacional será realizado nos dias 17 e 24 de janeiro.

Inscrição

Ficou interessado? Para participar, o estudante deve se inscrever no site da Unialfa (unialfa.com.br) até dia 15 de novembro. Veja documentação necessária:

- Nome do aluno e do responsável (para menores de 18 anos)

- RG

- CPF

- E-mail

- Telefone

- Série/ano de estudo

- Nome do colégio/escola

- Curso de interesse