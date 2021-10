Cidades Centro terapêutico de reabilitação com 53 mulheres é interditado em Goiânia Polícia recebeu denúncias de maus-tratos e tortura. Local não tinha alvará de funcionamento e internas não receberam vacina contra Covid-19. Elas tinham que pagar R$ 150 para se imunizar

Um centro terapêutico de reabilitação, no Jardim Guanabara, em Goiânia, que atendia 53 mulheres foi interditado na tarde desta quinta-feira (21) pela Vigilância Sanitária Municipal por não possuir alvará de funcionamento. Os administradores do estabelecimento têm 72 horas para encaminhar as internas para a família ou um abrigo. A Polícia Civil (PC) também foi acionada p...