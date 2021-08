A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) anunciou na manhã deste sábado (21) que a cidade passará a ter um local fixo para a imunização de grávidas, puérperas e idosos contra a Covid-19. O Centro Municipal de Vacinação (CMV), localizado no Setor Pedro Ludovico, começa os atendimentos na próxima segunda-feira (23) e o objetivo é tornar o local referência para aplicação de primeira, segunda dose ou dose em atraso dos grupos em questão. Até o momento, o local indicado pela prefeitura para atendimento deste público era o Ciams Dr. Domingos Viggiano (Ciams Jardim América), que agora será substituído.

O atendimento estará disponível das 8h às 17h, sem a necessidade de agendamento. Para a imunização, grávidas e puérperas devem portar documento comprobatório de gestação ou puerpério, além de documento pessoal com foto, único exigido no caso dos idosos. “Seguimos todas as recomendações de preservar um espaço de atendimento para os grupos prioritários e no CMV teremos mais tranquilidade para recebê-los, especialmente pelo fato de não ter necessidade de agendamento”, explica o secretário de Saúde, Durval Pedroso.