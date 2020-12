Cidades Centro histórico de Goiânia recebe ação de Natal na manhã desta quinta-feira (17) Um trenzinho com a presença do Papai Noel está circulando pelas ruas da região

Um trenzinho está circulando gratuitamente na manhã desta quinta-feira (17) pelas ruas do Centro Histórico de Goiânia. Ação visa incentivar a população a voltar a frequentar a região e também sensibilizar o poder público e da sociedade em geral para a importância da revitalização do local. O presidente da Associação Comercial e Industrial do Centro de Goiânia e Adja...