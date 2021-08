Cidades Centro de Goiânia terá novas mudanças de trânsito a partir de sábado (28) Com as alterações, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), um corredor viário será criado do Centro até o Setor Sul

A partir das 6h da manhã do próximo sábado (28), as ruas 20 e 24 no Setor Central da Goiânia terão seus sentidos alterados. A ação faz parte da segunda etapa das novas rotas na região. Com as alterações, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM), um corredor viário será criado do Centro até o Setor Sul, com isso a Rua 24 a partir do cruzamento com a Rua 4 passa a...