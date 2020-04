O Centro de Convenções de Anápolis e outras seis unidades de saúde vão funcionar como hospitais de campanha no interior de Goiás. Juntos, eles vão ampliar a capacidade de atendimento em pelo menos 800 leitos exclusivos ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus no Estado. Em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal, estruturas também serão montadas para atender pacientes com Covid-19, mas não o número de leitos não foi divulgado.

Dos sete hospitais de campanha planejados para o interior, além de Anápolis e Águas Lindas, contarão com abertura de leitos exclusivos os municípios de Formosa (60), Luziânia (80), Itumbiara (200), Jataí (100) e Porangatu (60). O governo de Goiás corre contra o tempo para estruturar tudo antes do pico de casos, previsto para o final de abril.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, pelo levantamento prévio feito por engenheiros do Estado, o Centro de Convenções de Anápolis deverá contar com 300 leitos. O local foi escolhido por ter uma boa estrutura que não está em funcionamento. “É uma área ampla, já tem cobertura, tem a parte elétrica, água e esgoto.”

Alexandrino explica que, pelo fato da estrutura ser feita em módulos, dá para estabelecer um bom fluxo de atendimento. Com uma área construída de 13.450 metros quadrados (m²), o Centro de Convenções é dividido em duas partes de 3.766m² cada e mais uma de 5.918m².

A previsão do secretário de Saúde é que as instalações fiquem prontas para receber pacientes em um prazo de 30 dias. “Goiás está se preparando bem, mas não deve achar que não precisa expandir, pois não se sabe ainda no Brasil a voracidade da pandemia.”

Águas Lindas

Em coletiva realizada na tarde desta terça-feira (31), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que vai atender ao pedido do governo de Goiás para instalação de um Hospital de Campanha Modular em Águas Lindas. O governador Ronaldo Caiado (DEM) também falou sobre a medida durante uma live (transmissão ao vivo nas redes sociais).

“Agradeço ao ministro Mandetta e ao governo do presidente por nos contemplar com um Hospital Campanha que será instalado em Águas Lindas. O prefeito se colocou cem por cento à disposição. Será feito em uma área perto do esgoto, com energia elétrica, que seja acessível.”

A prefeitura da cidade diz que já está trabalhando no nivelamento do terreno. “Será no Setor Mansões Pôr do Sol, atrás do shopping da cidade. É uma área total de 10 mil m², que receberá construções modulares de 70 m², o que vai ocupar cerca de 5 mil m²”, explicou o prefeito Hildo do Candango.

“O governador tinha a proposta de fazer isso no hospital regional, que tem duas alas prontas. Porém, como não tem energia nem saneamento, ficou inviabilizado. Ele pediu urgência na terraplanagem, então começamos na manhã de hoje (nesta terça-feira, 31). Nossa equipe vai trabalhar a noite toda para entregar até meio-dia de quarta-feira (1º), só esperando os módulos.”

Entretanto, de acordo com Alexandrino, há a possibilidade de que essa estrutura seja montada com tendas gigantes. “O ministério dará a estrutura e os equipamentos, e o Estado entrará com os profissionais.”

Estado assume gestão de unidades

A Secretaria do Estado de Saúde de Goiás (SES) contará com hospitais em Formosa, Itumbiara, Jataí, Luziânia e Porangatu para receber as pessoas contaminadas pela Covid-19. Somente nessas cinco unidades 500 leitos serão usados exclusivamente para o tratamento de casos graves do novo coronavírus.

As conversas ainda estão em andamento e a previsão da SES é que os hospitais do interior sejam equipados em até 60 dias para, em seguida, iniciar as atividades. A intenção é descentralizar o atendimento do Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia no tratamento de casos graves do novo coronavírus.

Os hospitais municipais de Jataí, Luziânia e Formosa passarão a ter gestão estadual (incluindo custos). Porangatu, no entanto, seguirá sob administração municipal.

A ideia de estadualizar o Hospital Municipal de Formosa vem desde o ano passado. Em agosto de 2019, o governador Ronaldo Caiado (DEM) determinou a estadualização da unidade, para que a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO) assumisse a gestão. “Já estava no nosso radar desde o ano passado, tanto é que já tramitou a documentação na própria prefeitura de Formosa para que ele possa ser doado ao Estado. No primeiro momento, achamos que seria suficiente Luziânia, mas como é um hospital de pequeno para médio porte, entendemos que uma unidade não seria suficiente para segurar o Entorno do DF nesse momento de pandemia”, explicou o secretário de Estado da Saúde Ismael Alexandrino.

Sem citar data, o secretário disse que a unidade dever ser aberta “em breve”. “Já estava tramitando e resolvemos acelerar esse processo, de forma que Formosa também entrou no radar desse planejamento”, afirmou. A reportagem não conseguiu contato com o secretário de saúde de Formosa.

Luziânia

Em Luziânia, também no entorno do DF, a mudança da gestão - de municipal para estadual - está em andamento. “Já foi aprovada na Câmara de Vereadores e sancionada pela prefeita. Os trâmites estão 95% prontos, com mais de metade dos equipamentos já alocados. Os outros 5% da obra ficam a cargo da SES, que são leitos de UTI. Além disso, virão profissionais de alta capacitação”, explicou o secretário de Saúde de Luziânia, José Walter Marques.

O secretário destacou ainda que o município tem tentado se qualificar para atender a população nesse momento de pandemia. “Ampliamos 18 leitos do hospital municipal do (Jardim Ingá) para atender casos de baixa complexidade. Eram 36 e agora temos 54. Equipamos melhor as salas vermelhas e de isolamento das UPAs”, detalhou.

Itumbiara

Em Itumbiara, será utilizado o Hospital Maternidade São Marcos, que já tem a gestão ligada ao Estado. Por isso, não é necessária uma negociação com a Secretaria de Saúde do município. “A gente soube desse anúncio do governo, que irá abrir um hospital de campanha, mas ainda não entraram em contato com a secretaria municipal. Mesmo assim, acreditamos e torcemos para que aconteça, o que será muito bom para todos municípios, já que somos Regional Sul com 12 municípios”, afirmou a secretária municipal de saúde Maricel Abdala.

A gestora municipal lembrou ainda que Itumbiara conta com outros dois hospitais (um municipal e outro da Unimed). “Temos, no hospital municipal, uma unidade de cuidados intermediários. Não tem UTI mas tem pronto-socorro com nove respiradores. Inclusive, o prefeito solicitou que abrisse uma área de enfermarias para estar só para os que testarem positivo para Covid-19. Temos uma estrutura pequena, pobre, mas estamos fazemos o máximo possível para enfrentar. Temos UPA com médicos trabalhando 24 horas, Cais, Samu e 22 unidade de saúde”, pontuou Maricel.



Porangatu é referência no Norte

O Hospital Municipal de Porangatu, que seguirá sob gestão municipal, é até o momento a única referência para enfrentamento do coronavírus no Norte do Estado. O diálogo para transformá-lo em Hospital de Campanha está em andamento com a Secretária de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), inclusive com sinalização de repasses de equipamentos. As obras no local já foram iniciadas.

A unidade está aberta, mas não funciona em sua capacidade máxima. De acordo com o secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, quando a adaptação estiver pronta, o hospital vai oferecer 60 leitos para receber e tratar pacientes infectados com Covid-19.

A secretária de Saúde de Porangatu, Carla Fernandes, conta que adaptações sanitárias estão sendo feitas no bloco que irá receber os pacientes contaminados com o novo coronavírus. “Estão sendo feitos ajustes, com obras físicas, na rede elétrica, parte de engenharia e portas de isolamento, para não ter contaminação”, afirmou.

“Estamos em negociação com a Secretaria de Estado para ver a habilitação dos leitos e para ver questão de insumos. Provavelmente nessa semana teremos essa parecer, já que as conversas estão adiantadas. Já nos foi acenada a quantidade de equipamentos que serão repassados. Serão 20 respiradores e 20 monitores para montar 24 leitos semicríticos”, explicou.

Jataí

O Hospital das Clínicas de Jataí funcionará como Hospital Sentinela. De acordo com Ismael Alexandrino, ele contará com 100 leitos para atender pacientes de coronavírus.

O secretário municipal de Saúde de Jataí, Luiz Carlos Bandeira dos Santos Júnior, afirma que a unidade terá uma ala específica para o tratamento de casos graves. “Está da maneira mais rápida possível, hoje (terça-feira, 31) deve vir uma equipe do Estado para fazer análise e verificação. (A SES) Nos colocou como Hospital Sentinela no Centro-Oeste goiano. Rio Verde é o primeiro e Jataí é o segundo, já que cuida de 10 municípios, fazendo exames aqui mesmo. Temos espaço disponível para montar uma ala de (infectados pela) Covid-19, mas não temos número de respiradores, nem recursos humanos, ou seja, pessoas para trabalhar. Fora isso, está pronta, limpa, com camas, colchão, luz, água, energia”, pontuou.