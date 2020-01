Cidades Centro comercial éinterditado por tempo indeterminado Equipes de perícia trabalham para identificar o que pode ter causado o incêndio no último sábado. Comerciantes ainda não podem entrar nas lojas

O Centro Comercial Cirilo Alves, em Campinas, ainda não tem data para voltar a funcionar. A Defesa Civil esteve no local na manhã de ontem e informou que para reabrir as portas será necessária a avaliação de um profissional e, se for possível, adequações e reformas. Equipe da Polícia Técnico-Científica também esteve na galeria para início da apuração das possíveis causa...