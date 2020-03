Mais de 6 mil ligações já foram atendidas na Central Humanizada de Orientações sobre o novo coronavírus (Covid-19). As opções de tratamento, unidades de coleta de exame e protocolos que devem ser seguidos são algumas das dúvidas da população. Outra ação realizada pela Central é o esclarecimento de informações falsas sobre a pandemia.

A ferramenta da Prefeitura de Goiânia iniciou o atendimento no último dia 19 deste mês e conta com 36 técnicos de enfermagem, 16 enfermeiros, 16 médicos e um coordenador divididos em dois turnos, 7h às 13h e das 13h às 19h, todos os dias da semana, inclusive nos feriados. Nos demais horários, das 19h às 7h, o atendimento é eletrônico, informando e instruindo o usuário sobre os horários de funcionamento do serviço.

As pessoas que ligam para a central são atendidas da seguinte forma. O primeiro atendimento é realizado por técnicos de enfermagem. Se a dúvida for sanada, encerra o atendimento. Caso não seja, passa para o segundo nível, que é o atendimento com um enfermeiro. Se o usuário ainda apresentar dúvida, ele é encaminhado para o atendimento com o médico, pelo telefone.

O telefone da Central é o 3267-6123.