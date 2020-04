Implantada no dia 19 de março, em pouco mais de um mês de funcionamento, a Central Humanizada de Orientações sobre a Covid-19 da Prefeitura de Goiânia atendeu mais de 10 mil pessoas. Serviço de teleatendimento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seu objetivo é esclarecer dúvidas sobre os sintomas da doença, as formas de transmissão e o isolamento social, além de combater notícias falsas. O atendimento é realizado por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Gerente de Atenção Primária à Saúde da SMS, Cynara Martins explica que os profissionais estão atualizados sobre os protocolos do Ministério da Saúde, as formas de tratamento e a testagem na capital. "O objetivo da unidade é orientar a população e realizar o primeiro atendimento em caso de suspeita da doença", afirma. Caso os pacientes apresentem sintomas como coriza, febre baixa e quadro gripal, a unidade realiza a notificação e encaminha o usuário para o serviço de Telemedicina da SMS. A partir disso, ele será monitoramento diariamente por médicos via chamadas de vídeos. "É uma forma de otimizar os serviços de saúde e de evitar que os usuários do Sistema Único de Saúde [SUS] procurem de maneira inadequada as unidades durante o período de pandemia", acrescenta Cynara Martins.

O serviço conta com 36 técnicos de enfermagem, 16 enfermeiros, 16 médicos e um coordenador divididos em dois turnos, 7h às 13h e das 13h às 19, todos os dias da semana, inclusive nos feriados. Nos demais horários, das 19h às 7h, o atendimento é eletrônico, informando e instruindo o usuário sobre os horários de funcionamento do serviço.

Central Humanizada de Orientações sobre a Covid-19

Telefone: (62) 3267-6123

Whats App: (62) 98599-0200