Cidades Centenas de pessoas aglomeradas no Paço Municipal para buscar vaga de trabalho Seleção busca preencher 560 vagas. Profissionais atuarão em novos leitos de UTI e enfermaria para enfrentamento à pandemia

Hoje é o ultimo dia para que os interessados em ocupar uma das 560 vagas de trabalho no enfrentamento direto à pandemia entreguem a documentação na prefeitura de Goiânia. Uma multidão está neste momento no Paço Municipal para concluir o processo, o que gerou grande aglomeração e congestionamento. A BR-153 está com a via de acesso ao Paço Municipal fechada. Com isso, o...