Cidades Censo: Bolsonaro volta atrás e sanciona PL que inclui pergunta sobre autistas Mais cedo, ao conversar com jornalistas, o presidente disse que, caso vetasse o texto, iria "levar pancada" de todo mundo

O presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e sancionou, nesta quinta-feira, 18, a proposta que obriga a inclusão de informações sobre pessoas com autismo no Censo 2020. Mais cedo, ao conversar com jornalistas, o presidente disse que, caso vetasse o texto, iria "levar pancada" de todo mundo. "Atendendo à necessidade da comunidade autista no Brasil e reconhecendo a importânc...