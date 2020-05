Cidades Cenário de tragédia em Goiânia, onde adolescentes morreram queimados, será desativado dia 1º Centro de Internação Provisória será fechado dois anos após incêndio que matou dez adolescentes. Unidade deveria ter acabado em 2013 em cumprimento a um TAC

O Centro de Internação Provisória (CIP), que funciona dentro do 7º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Europa, Região Sudoeste de Goiânia, será desativado na próxima segunda-feira, 1º de junho. A unidade socioeducativa teve um incêndio no dia 25 de maio de 2018 que matou dez adolescentes de um mesmo alojamento. A desativação do CIP já deveria ter ocorrido em...