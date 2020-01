Cidades Celular pega fogo enquanto é carregado e casa é incendiada em Goiás Uma moradora inalou fumaça, foi encaminhada para o hospital do município e após atendimento recebeu alta

Um celular pegou fogo na noite desta segunda-feira (13) enquanto estava conectado à energia para carregar a bateria. As chamas se espalharam com rapidez e atingiram os outros cômodos da residência no bairro Santo Antônio, em Anápolis, na região Central de Goiás. Uma moradora inalou fumaça, foi encaminhada para o hospital do município e após atendimento recebeu alta. Segundo o Corp...