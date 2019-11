Cidades Celular de engenheiro pega fogo enquanto carregava e assusta família em Goiânia Engenheiro contou que aparelho estava a apenas 20 cm de seu rosto

O engenheiro civil Eduardo Henrique da Cunha, de 42 anos, acordou assustado na madrugada desta terça-feira (12), com o seu celular Samsung Galaxy S7, que pegou fogo. "Eu fui dormir por volta de 23h e coloquei ele para carregar e acordei 0h20 assustado com o fogo do meu lado, cerca de 20 cm do meu rosto", relata Cunha, morador do Setor Jaó, em Goiânia. Eduardo estava...