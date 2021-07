Cidades Celebrar “placar” de curados da Covid não faz sentido, afirmam especialistas Atualmente, de acordo com dados oficiais, o Brasil se aproxima dos 550 mil mortos em decorrência da epidemia, enquanto curados ultrapassam a marca dos 18 milhões

A questão já havia vindo à tona no ano passado, com o Ministério da Saúde —e muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro— enaltecendo uma obviedade: que o número de curados de Covid-19 é maior do que o número de mortos pela doença. A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid escancarou essa questão, com governistas exibindo plaquetinhas com o saldo total dos c...