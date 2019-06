Cidades Celebração de Corpus Christi espera 25 mil fiéis em Goiânia Tapetes vão enfeitar Praça Cívica na quinta-feira (20). Cerca de 2 mil jovens estão envolvidos em iniciativa

Cerca de 25 mil católicos são esperados no próximo dia 20 na Praça Cívica, no Centro de Goiânia, para a celebração do Corpus Christi. A festa religiosa terá início às 6 horas, com a confecção dos tradicionais tapetes coloridos. Às 17 horas, o arcebispo metropolitano, Dom Washington Cruz, presidirá uma missa para os presentes.Um dos colaboradores do evento, o padre V...