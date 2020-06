Cidades Ceasa volta a abrir às quartas-feiras e sábados Segundo órgão, reabertura foi possível graças a ajustes operacionais no processo de higienização do local

A Administração das Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) voltará a abrir às quartas-feiras e sábados. A decisão de fechar o local nesses dias foi tomada no início deste mês, depois de diversos trabalhadores do local serem diagnosticados com o novo coronavírus (Sars-Cov-2). Segundo o órgão, o retorno foi possível graças a um reajuste operacional na higienização...