Cidades Ceasa adota plano emergencial para conter Covid-19 Conjunto de medidas visa a prevenção do contágio pelo novo coronavírus. Ações vêm após casos da doença no local. Regras focam em distanciamento, isolamento de infectados e desinfecção

Com 38 casos confirmados, 8 suspeitos e 4 descartados, as Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO) anunciaram a elaboração de um plano emergencial que prevê, entre outras exigências, a implantação de uma licença especial de funcionamento para todas as atividades internas do local (veja quadro). Para obter esta licença, as empresas, mercados e movimentadores precisarão apre...