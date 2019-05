Cidades CDTC marca nova reunião para 17 de junho Colegiado se reuniu na manhã de hoje (14) para discutir melhorias para o sistema metropolitano e determinou que se fizesse estudos para próximo encontro

A Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) vai se reunir novamente no dia 17 de junho, na Câmara Municipal de Goiânia, para continuar a série de encontros para debate por melhorias no sistema metropolitano de transporte coletivo. A primeira reunião foi na manhã de hoje (14), no Centro Administrativo da prefeitura de Trindade, e os membros discutiram formas d...