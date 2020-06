Cidades CDTC e CMTC têm 10 dias para calcular aporte de recursos públicos no sistema Justiça acata parcialmente pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para manutenção do serviço de transporte na região metropolitana de Goiânia. Empresas ficam proibidas de realizarem paralisações

O poder judiciário de Goiás acatou alguns dos pedidos do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) feitos há 10 dias como forma de manter o funcionamento do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (RMG). A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e a Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC) terão, a partir da notificação, 1...