Após a suspensão da reunião da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC), que ocorreria nesta sexta-feira (21), um novo encontro deve ocorrer nos próximos 15 dias para apreciar o reajuste na tarifa do sistema de transporte coletivo de R$ 4,30 para R$ 4,50. Até lá, a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), governo estadual e prefeituras metropolitanas vão se reunir para buscar alternativas que possam ao menos manter o valor atual.

No entanto, a possibilidade é vista como muito remota para que isso ocorra neste ano, já que dependeria de recursos públicos efetivos e de modo rápido. A CMTC responde na Justiça por ações das empresas concessionárias devido a reajustes contratuais não efetivados nos anos de 2013, 2014 e 2017, e teme que a não efetivação neste ano possa redundar em novas ações. Assim mesmo, há uma proposta de conseguir desonerar a tarifa para o ano de 2021.

A tarifa do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia poderia ser R$ 3,25, de acordo com a CMTC, caso houvesse desoneração dos custos do sistema. Ou seja, se Estado e municípios assumissem os compromissos acertados em leis anteriores e no contrato de concessão firmado em 2007. A CMTC fez os cálculos para responder ao pedido e à recomendação do MP-GO, que pediu que as contas fossem refeitas com a retirada de custos que não estão na cláusula 24ª do contrato e que a reunião da CDTC fosse suspensa até que isso fosse feito.

A CMTC considera que o cálculo do reajuste segue o contrato e não tem de ser refeito. Ocorre que há três custos já embutidos na tarifa, que são a manutenção dos terminais, com custo de 5% do valor, o transporte acessível (0,6%) e a parcela do poder concedente (1%), que é o valor repassado para o custeio da própria CMTC. A questão é que estes itens também são determinados pelo contrato, a partir do Anexo IV, mas não participam do cálculo do reajuste, feito apenas com índices oficiais e os dados de demanda do sistema. Ou seja, quando o contrato definiu a tarifa básica para 2008, o primeiro da concessão, no valor de R$ 2, essa conta constava com estes custos e, logo, eles permanecem com o reajuste.

No caso de desonerações, estes valores poderiam ser retirados da tarifa. Se isso ocorresse apenas para estes três casos já citados, por exemplo, o valor calculado em R$ 4,50 para valer em 2020 seria reduzido para R$ 4,15. Para o presidente da CMTC, Benjamin Kennedy Machado, os municípios que compõem a região metropolitana é que deveriam passar a ser responsáveis pelos custos.

Por outro lado, Kennedy explica que há outros custos que não estão inseridos na tarifa diretamente, mas que cujo custeio acaba sendo bancado pela renda vinda dos usuários. Neste caso estão o custo das linhas semiurbanas, que é a razão de se ter uma tarifa única no sistema metropolitano. O presidente diz que, por exemplo, uma viagem de Bela Vista para Goiânia deveria custar cerca de 12 reais, mas o usuário paga o mesmo valor para ir da Praça Cívica à Praça Universitária, na capital. Esse custo seria de responsabilidade do Estado, que iniciou essa política pública.

Pelos cálculos da companhia, se o custo fosse pago pelo governo estadual, a passagem abaixaria mais R$ 0,20. Em último caso, e que reduziria ainda mais a tarifa, estão as gratuidades do sistema, como as passagens de idosos e pessoas com deficiência, que também deveriam ser pagas pelo Estado, já que a lei de 1994 que impôs este benefício foi de autoria estadual. Quanto a isso, a tarifa reduziria mais R$ 0,74, chegando a R$ 3,25.

Kennedy afirma que as contas da desoneração serão mostradas ao MP-GO, ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB) e ao governador Ronaldo Caiado (DEM) em reunião a ser marcada após o feriado de carnaval. A ideia é que possa se chegar a um acordo de projeto para efetivar o pagamento das desonerações para este ano. A mesma tentativa foi feita no ano passado, com a criação do Fundo Metropolitano de Mobilidade Urbana (FMMU), mas o mesmo foi recusado pelo governo estadual. Agora, Kennedy pediu ao governo estadual que fizesse desoneração às empresas concessionárias quanto ao Imposto de Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para os ônibus e de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a compra de nova frota, sendo um investimento para o sistema. Desde 2014, as concessionárias possuem desoneração de ICMS pago pelo óleo diesel.