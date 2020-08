Cidades Cavalo atropelado em Goiânia deve passar por procedimento de eutanásia Animal sofreu fratura exposta. Motorista do veículo fugiu do local do acidente

Um cavalo com uma fratura exposta na perna traseira, deitado no cruzamento entre a rua Senador Jaime e a Avenida Perimetral chamou a atenção dos goianienses na manhã desta segunda-feira (17). Segundo testemunhas, o animal foi atropelado por um carro no local, que fica no Setor Campinas, em Goiânia. Antes do acidente, dois cavalos atravessavam o cruzamento, quando...