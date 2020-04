A Prefeitura de São Francisco de Goiás cancelou a Festa do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosáio e as Cavalhadas do município em razão da pandemia do novo coronavírus. Uma nota oficial foi emitida pelo prefeito Wilmar Ferreira da Silva (PSDB) nesta quarta-feira (8).

“Rogamos ao Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Rosáio que nos abençoem dando vida, saúde e prosperidade para que no próximo ano possamos celebrar esta grande festa com religiosidade e manifestações culturais. Nosso maior exemplo de fé e cultura popular”, diz ele.

De acordo com o documento, as Cavalhadas ocorrem na cidade desde 1850.