Cidades Cavalcante retoma atividades turísticas na segunda-feira (10) Atrativos naturais, hotéis e restaurantes serão reabertos com capacidade reduzida e com controle sanitário

Em Cavalcante, município ao norte da Chapada dos Veadeiros, no Nordeste de Goiás, o prefeito Vilmar Souza Costa, o Vilmar Kalunga, assinou novo decreto definindo para o dia 10 de maio, segunda-feira, a retomada das atividades turísticas no município. A definição ocorreu após pressão do trade turístico que vem enfrentando dificuldades econômicas com as restrições impostas p...