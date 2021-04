Cidades Cavalcante quer abrir após 400 dias fechada Grupo ligado ao setor do turismo no município ao norte da Chapada dos Veadeiros pressiona poder público e ouve de prefeito que reabertura pode ocorrer no dia 10 de maio

Em Cavalcante, município ao norte do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Nordeste de Goiás, o trade turístico lançou na última semana o movimento Juntos Somos + Fortes, com o objetivo de pressionar a administração para reabrir as atividades que movem a economia local, suspensas em razão do avanço da Covid-19. Em carta entregue ao prefeito Vilmar Kalunga, mais d...