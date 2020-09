Cidades Cavalcante, no Nordeste goiano, registra as duas primeiras mortes por Covid-19 O pároco local e uma enfermeira descendente da comunidade kalunga não resistiram às complicações da doença

Cavalcante, no Nordeste goiano, registrou neste domingo duas mortes por Covid-19, as primeiras no município desde o início da pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2). Perderam a luta para o vírus o pároco local, padre Marcelo Victor Mendonça Filho, de 48 anos, e a enfermeira Adenilce Cesáreo Torres, de 42. A morte de ambos comoveu os moradores do município de cerca de 1...