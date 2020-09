Cidades Cavalcante, no Nordeste goiano, registra a primeira morte por Covid-19 Uma enfermeira de 42 anos, descendente da comunidade quilombola Kalunga, não resistiu às complicações da doença

Cavalcante, no Nordeste goiano, registrou neste domingo a primeira morte por Covid-19. A enfermeira Adenilce Cesáreo Torres, de 42 anos, veio a óbito depois de vários dias internada no Hospital de Campanha para Enfrentamento do Coronavírus (Sars-CoV-2) de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal. Sua morte comoveu os moradores do município de cerca de 10 mil habitantes l...