Cidades Causas de queda de avião na saída de Inhumas começam a ser apuradas Acidente aconteceu no último sábado (2), na GO-070 e piloto não sobreviveu

Investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI) estiveram na GO-070, na saída para Inhumas, onde caiu, no último sábado (2), um avião de pequeno porte. O objetivo foi coletar dados para apurar as possíveis causas do acidente que resultou na morte do piloto Wantuir Barbacena de Faria. A Agência Nacional de Aviação C...