Cidades Causa do acidente que matou mãe e filha em Goiânia foi excesso de velocidade, conclui polícia Por conta disso, a motorista, de 27 anos, será indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar

O excesso de velocidade que a motorista que atropelou uma mulher grávida e a filha dela, no dia 31 do ano passado, em Goiânia foi o que causou o acidente e a morte de ambas. Esta foi a conclusão da investigação feita pela Polícia Civil. Por conta disso, a motorista, de 27 anos, será indiciada por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A delegada que in...