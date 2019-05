Cidades Causa da morte de jovem abusada em hospital de Goiânia será investigada Polícia Civil vai abrir inquérito após manifestação de família de Susy Nogueira Cavalcante

Um novo inquérito policial deverá ser aberto para investigar a causa da morte da estudante de Arquitetura Susy Nogueira Cavalcante, de 21 anos, que sofreu abuso sexual na UTI do Hospital Goiânia Leste. Após ouvir nesta quinta-feira (30) o depoimento do pai de Susy, a delegada Paula Meotti informou que encaminhará ainda nesta sexta-feira as informações coletadas para ...