Cidades Catorze celulares são encontrados no presídio de Catalão Aparelhos estavam em pacote arremessado sobre o muro da unidade. Caso semelhante ocorreu em unidade prisional de Jataí, no mesmo dia

Um pacote com catorze celulares e acessórios para smartphones foi encontrado na unidade prisional de Catalão, no Sudeste do Estado, na madrugada desta terça-feira (18). A hipótese é de que ele tenha sido arremessado por cima do muro do presídio, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado. Além dos equipamentos telefônicos, foram apreendidos 11 carregadores, fones ...