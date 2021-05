Cidades Suspeito de manter 96 canários-da-terra em cativeiro ilegal é multado em R$ 61 mil em Catalão As aves ficaram sob os cuidados do Centro de Triagem de Animal Silvestre

Noventa e seis canários-da-terra foram resgatados de um cativeiro ilegal em uma residência no Bairro Santo Antônio, em Catalão, no Sul de Goiás. A ação foi realizada no último sábado (10) após denúncia informar sobre a presença das aves no local. O suspeito, de 26 anos, foi multado em R$ 61 mil. Após uma equipe da Polícia Civil (PC) constatar o fato acionou a Secr...