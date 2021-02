Cidades Quatro bombeiros de Catalão são diagnosticados com Covid-19 em uma semana Em nota, o 10° Batalhão diz que um dos militares está internado na UTI em estado grave

O 10º Batalhão Bombeiro Militar (10° BBM), do município de Catalão, registrou quatro casos de Covid-19 entre militares em uma semana. Segundo informa o BBM, um dos acometidos pela doença, o tenente Adelson Novais de Camargo, de 43 anos, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave. Com as novas confirmações, o batalhão contabiliza 16 cas...