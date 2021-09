Cidades Quase 200 pessoas são indiciadas por uso de documentos falsos para vacinação, em Catalão A Secretaria Municipal de Saúde de Catalão comunicou à Polícia Civil sobre irregularidades que estariam ocorrendo na apresentação de formulários de comorbidades para vacinação da Covid-19 dentro do PNI

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) de Catalão, concluiu, nesta quinta-feira (30), uma investigação sobre o uso de documentos falsos na vacinação do Plano Nacional de Imunização (PNI) para Covid-19. Ao todo, 195 pessoas foram indiciadas por crimes como falsidade ideológica, falsificação de documento particular e...