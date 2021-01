Cidades Novo decreto de Catalão muda horário de funcionamento do comércio e suspende eventos presenciais O documento endurece as regras sanitárias para conter o avanço do coronavírus, o comércio agora deve funcionar das 6h às 18h e após este horário deve continuar apenas no sistema de entrega

Após 100% de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e aumento de casos de Covid-19, o município de Catalão criou um novo decreto nesta segunda-feira (25). O documento de Nº 184/2021 endurece as regras sanitárias para conter o avanço do coronavírus, o comércio deve funcionar das 6h às 18h e após este horário deve continuar apenas no sistema de entrega. O docume...