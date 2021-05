Cidades Homem pega carro para teste drive, não devolve e é preso em Catalão Veículo foi furtado no início deste mês no interior de Minas Gerais

Um homem de 42 anos foi preso nesta quinta-feira (27) na BR-050, em Catalão, no Sudeste de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o detido é suspeito de furtar um carro durante um teste drive no início deste mês em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Segundo a corporação, o motorista ao ser abordado na rodovia informou que era não possui a Cart...