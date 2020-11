Cidades Homem morre e outras duas pessoas ficam gravemente feridas após acidente em Catalão Motorista de 20 anos, que estava alcoolizado, provocou o acidente após bater na lateral do carro das vítimas e responderá pelo crime de homicídio no trânsito sob efeito de álcool

Um acidente envolvendo dois veículos no quilômetro 265 da BR-050, em Catalão, município da região Sudoeste do Estado, causou a morte de um homem de 33 anos na manhã deste sábado (14). A vítima conduzia um dos carros e foi atingido por um motorista de 20 anos, que estava alcoolizado. Outras duas pessoas que estavam no carro atingido ficaram gravemente feridas. De acordo...