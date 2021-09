Cidades Ex-prefeito de Catalão e médico Aguinaldo Mesquita morre por complicações da Covid-19 Uma missa será celebrada na noite desta terça na Igreja Nova Matriz

Atualizada às 13h24. O corpo do ex-prefeito de Catalão e médico Aguinaldo Gonçalves Mesquita, de 72 anos, foi enterrado, no final da manhã desta terça-feira (14), em Catalão, no Sudeste de Goiás. Ginecologista e obstetra, ele estava internado há mais de 40 dias no Hospital Orion, em Goiânia, e não resistiu às complicações da Covid-19. Às 19 horas, uma missa em ...