Cidades Em novo decreto, prefeitura de Catalão suspende eventos presenciais Em coletiva realizada nesta quinta-feira (14), o secretário de saúde do município, Velomar Ribeiro, anunciou que 100% dos leitos para tratamento da doença estão ocupados

A prefeitura de Catalão, no Sudeste de Goiás, publicou na tarde desta quinta-feira (14) um novo decreto com orientações para evitar a disseminação da Covid-19. As novas orientações foram publicadas após o secretário de saúde do município, Velomar Ribeiro, em coletiva, anunciar que os 37 leitos, ou seja 100%, entre públicos ou privados destinados para o tratamento da d...