Decoradora de festas é presa em Catalão transportando maconha no porta-malas do carro

Uma mulher de 36 anos foi presa na manhã desta terça-feira (13), na BR-050, em Catalão, no sudeste goiano, após ser flagrada transportando 76 quilos de maconha no porta-malas do veículo, que, segundo ela, seria de sua irmã. A suspeita foi conduzida à polícia civil de Catalão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mulher é decoradora de festas e não ...