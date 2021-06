Cidades Corpo aparece boiando em represa de Catalão José Misque do Couto Souza, de 69 anos, morador da cidade, estava desaparecido desde o sábado (5)

Em Catalão, no sul de Goiás, foi identificado no final da manhã desta terça-feira (8) o corpo que amanheceu boiando na represa do Clube do Povo. O reconhecimento de José Misque do Couto Souza, de 69 anos, foi feito por familiares no Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Morador de Catalão, ele estava desaparecido desde o último sábado (5). O corpo foi visto por pe...