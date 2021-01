Cidades Com Covid-19, prefeito de Catalão é transferido para São Paulo Adib Elias (Podemos) foi diagnosticado com a doença nesta segunda-feira (11)

O prefeito de Catalão, Adib Elias (Podemos) foi transferido para São Paulo. Nesta segunda-feira (11), o político foi diagnosticado com Covid-19 e internado no Hospital São Nicolau. O secretário de Comunicação, Luiz Carlos Bordoni, explicou que Adib passou por alguns exames e a família optou por transferi-lo, onde será acompanhado por um filho que é médico. De acordo com ...