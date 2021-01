Cidades Chuva intensa faz represas transbordarem e causa alagamento em Catalão Segundo o gerente do Cihmego, a cidade registrou 130 milímetros (mm) de precipitação desde a madrugada

As fortes chuvas que atingem Catalão, município situado no sudeste de Goiás, desde a madrugada desta quinta-feira (14), causaram alagamentos em toda a cidade. De acordo com informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, as três represas localizadas no bairro de Monsenhor Souza transbordaram devido às precipitações. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteor...