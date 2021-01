O prefeito de Catalão, Adib Elias (Podemos), que está em tratamento contra a Covid-19, passou a respirar, na manhã desta quinta-feira (14), com o auxílio de um respirador nasal, após apresentar cansaço. A informação foi divulgada em boletim publicados nas redes socais do político. Ele segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).

Segundo o comunicado, Adib passou a noite bem, sem febre, sem dores no corpo e a pressão permaneceu normal. No entanto pela manhã, apresentou sinais de cansaço. Ainda de acordo com o boletim, um cateter foi implantado no braço direito para auxiliar no tratamento com antibióticos. A nota não informou o índice de comprometimento dos pulmões do prefeito.

Na última segunda feira (11), Adib divulgou em suas redes sociais que tinha sido diagnosticado com a Covid-19 e estava internado no Hospital São Nicolau, no município goiano. No mesmo dia, após alguns exames a família optou por transferi-lo para São Paulo, onde é acompanhado por um filho que é médico.

Em São Paulo, primeiro ele foi internado no Instituto do Coração (Incor), onde foi submetido a uma tomografia dos pulmões e angiotomografia do coração e artérias cardiovasculares. Na terça-feira (12), a família por questão de acompanhamento decidiu pela transferência de Adib para o Hospital Sírio-Libanês, onde permanece internado.